Catania, Speziale: “La mia condanna è stata un’ingiustizia e chi ha sbagliato pagherà con la giustizia” (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo 8 anni e 8 mesi di reclusione questa mattina è tornato in libertà Antonino Speziale il tifoso del Catania condannato con l'accusa di omicidio preterintenzionale per la morte dell'ispettore capo di polizia Filippo Raciti. Quest'ultimo rimasto ferito mortalmente durante gli scontri all'esterno dello stadio Angelo Massimino il 2 febbraio del 2007, mentre si giocava il derby tra Catania e Palermo. L'ultra rossazzurro è uscito dal carcere di Messina dopo aver scontato la pena visto che è stato sempre condannato in qualsiasi grado di giudizio. Secondo l'accusa fu proprio Speziale ad uccidere Raciti con un colpo di un sottolavello asportato dal bagno dello stadio. La difesa ha sempre portato avanti la tesi dell'incidente con un mezzo della stessa polizia. Ad accogliere il tifoso del ... Leggi su itasportpress (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo 8 anni e 8 mesi di reclusione questa mattina è tornato in libertà Antoninoil tifoso delto con l'accusa di omicidio preterintenzionale per la morte dell'ispettore capo di polizia Filippo Raciti. Quest'ultimo rimasto ferito mortalmente durante gli scontri all'esterno dello stadio Angelo Massimino il 2 febbraio del 2007, mentre si giocava il derby trae Palermo. L'ultra rossazzurro è uscito dal carcere di Messina dopo aver scontato la pena visto che è stato sempreto in qualsiasi grado di giudizio. Secondo l'accusa fu proprioad uccidere Raciti con un colpo di un sottolavello asportato dal bagno dello stadio. La difesa ha sempre portato avanti la tesi dell'incidente con un mezzo della stessa polizia. Ad accogliere il tifoso del ...

Tg3web : Dopo quasi nove anni di carcere per omicidio preterintenzionale, è tornato libero Antonino Speziale. L'ultrà del Ca… - ItaSportPress : Catania, Speziale: 'La mia condanna è stata un'ingiustizia e chi ha sbagliato pagherà con la giustizia' -… - infoitinterno : Omicidio Raciti, scarcerato per fine pena l'ultrà del Catania Antonino Speziale - InFoDifesa : Speziale è libero, uscito da carcere per fine pena dopo 8 anni per l'omicidio dell'ispettore #Raciti -… - napolista : Speziale adesso libero. Fine pena oggi, esce dal carcere dopo 8 anni e 8 mesi Per l’omicidio dell’ispettore di pol… -