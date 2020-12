Catania, la verità sui motivi della morte di Ylenia Bonavera (Di martedì 15 dicembre 2020) Sembrerebbe essere stata uccisa per motivi sentimentali la giovane 24enne Ylenia Bonavera. Al momento sarebbe questa la ricostruzione da parte degli inquirenti Una vita spezzata a soli 24 anni a causa di una lite con un’amica. E’ questa la triste fine della 24enne Ylenia Bonavera uccisa da Daniela Agata Nicotra di 34 anni. Gli inquirenti L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 15 dicembre 2020) Sembrerebbe essere stata uccisa persentimentali la giovane 24enne. Al momento sarebbe questa la ricostruzione da parte degli inquirenti Una vita spezzata a soli 24 anni a causa di una lite con un’amica. E’ questa la triste fine24enneuccisa da Daniela Agata Nicotra di 34 anni. Gli inquirenti L'articolo proviene da YesLife.it.

fabioct_ : @LePortinaie Pero innocente! Da prima dei servizi delle iene si sapeva che non era stato lui.. storia nota a Catani… - Mila18026580 : RT @theodule70: È più sicuro il sentimento che ci spinge a cercare la verità di quello che ci fa presumere di conoscere ciò che non conosci… - PastoreFrance : Se Conte fosse un Politico di spessore (ma non lo è neanche per sogno) andrebbe a Catania a deporre spontaneamente… - frank_catania : RT @romeoagresti: #Dybala a ‘Sky’: “Il mio agente è stato a Torino ma non l’hanno chiamato. Si dicono cose e cifre false. Se voglio restare… - akeup : @matteo_dec @QuinziUgo L’unica cosa che posso dirti è che in effetti ci sono delle località, dei Paesi, in provinci… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania verità Caso Gregoretti: Salvini, 'da Conte mi aspetto la verità, dica quello che è successo' Affaritaliani.it