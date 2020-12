Catania, festa ultras per l’uscita dal carcere di Speziale: fumogeni e striscioni davanti al portone del 31enne condannato per l’omicidio Raciti (Di martedì 15 dicembre 2020) “Un abuso senza precedente. Oggi libero da sempre innocente”. Uno striscione enorme, esposto in un balcone del quartiere San Cristoforo di Catania, per rimarcare quello che secondo gli ultras del Calcio Catania è da sempre considerato un clamoroso errore giudiziario. Così i supporter etnei hanno accolto il ritorno in città di Antonio Speziale, uscito oggi dal carcere di Messina dopo avere scontato una condanna a otto anni e otto mesi per l’omicidio dell’ispettore capo di polizia Filippo Raciti, morto durante gli scontri del derby Catania-Palermo del febbraio 2007. Speziale, all’epoca 17enne, secondo le sentenze ha colpito, con la complicità di Daniele Micale, il poliziotto con un sotto lavello, procurandogli una lesione mortale. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) “Un abuso senza precedente. Oggi libero da sempre innocente”. Uno striscione enorme, esposto in un balcone del quartiere San Cristoforo di, per rimarcare quello che secondo glidel Calcioè da sempre considerato un clamoroso errore giudiziario. Così i supporter etnei hanno accolto il ritorno in città di Antonio, uscito oggi daldi Messina dopo avere scontato una condanna a otto anni e otto mesi perdell’ispettore capo di polizia Filippo, morto durante gli scontri del derby-Palermo del febbraio 2007., all’epoca 17enne, secondo le sentenze ha colpito, con la complicità di Daniele Micale, il poliziotto con un sotto lavello, procurandogli una lesione mortale. Il ...

I tifosi etnei si sono dati appuntamento oggi pomeriggio a San Cristoforo per riabbracciare il tifoso condannato per l'omicidio dell'ispettore capo di polizia Filippo Raciti, morto dopo gli scontri de ... La storia di Filippo Raciti, tra dubbi, condanne e libertà

Nato a Catania, Filippo Raciti entrò nella Polizia di Stato nel ... di tanti bambini e giovani per cui il calcio è una festa. I tifosi etnei si sono dati appuntamento oggi pomeriggio a San Cristoforo per riabbracciare il tifoso condannato per l'omicidio dell'ispettore capo di polizia Filippo Raciti, morto dopo gli scontri de ...Nato a Catania, Filippo Raciti entrò nella Polizia di Stato nel ... di tanti bambini e giovani per cui il calcio è una festa.