Catania Auto si schianta contro un muro e prende fuoco | 23enne muore carbonizzato

(Di martedì 15 dicembre 2020) Tragico incidente lungo la provinciale 12 agiovane di 23 anni. Si tratta di militare in servizio alla Nas americana a Sigonella, il ragazzo deceduto in un incidente in circostanze ancora poco chiare. Il militare si trovava alla guida di una Opel Astra e all’improvviso, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

GDS_it : Tragico #incidente a #Misterbianco, auto va in fiamme: muore un giovane di 23 anni - EugenioBerto70 : Etna: emissione cenere, 'pioggia' su Catania,auto 'annerite' - Bob6Rock : RT @ilmessaggeroit: #Etna, eruzione nella notte: pioggia di cenere su Catania, auto e strade «annerite» - CorriereQ : Etna: emissione cenere, ‘pioggia’ su Catania,auto ‘annerite’ - TojSoSlikite : RT @Gazzettino: Etna, eruzione nella notte: pioggia di cenere su Catania, auto e strade «annerite» -

Ultime Notizie dalla rete : Catania Auto

Un militare americano di 23 anni in servizio alla Nas americana a Sigonella è morto in circostanze ancora poco chiare in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 12 nei pressi della ...Il pericolo per ora non viene da fuori, per quanto riguarda il contagio da coronavirus in Sicilia . Da ieri, cioè da quando è entrata in vigore l’ultima ...