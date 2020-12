Cassazione conferma la condanna a Tavares: sfregiò Gessica Notaro (Di martedì 15 dicembre 2020) LEGGI ANCHE: Caso Genovese, caccia ai pusher onnipresenti ai party. Si cercano altre vittime di abusi confermata dalla Cassazione la condanna a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni di reclusione per Edson Tavares, l’ex compagno di Gessica Notaro. L’uomo è accusato di averla perseguitata e sfregiata con l’acido. È dunque definitivo il verdetto emesso L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 15 dicembre 2020) LEGGI ANCHE: Caso Genovese, caccia ai pusher onnipresenti ai party. Si cercano altre vittime di abusita dallalaa 15 anni, cinque mesi e 20 giorni di reclusione per Edson, l’ex compagno di. L’uomo è accusato di averla perseguitata e sfregiata con l’acido. È dunque definitivo il verdetto emesso L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

