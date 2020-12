Cassazione conferma condanna a Tavares, sfregiò Gessica Notaro (Di martedì 15 dicembre 2020) La Cassazione ha confermato il verdetto, rendendo definitiva la condanna a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione per Edson Tavares, l'ex compagno di Gessica Notaro. La giovane showgirl riminese è ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 15 dicembre 2020) Lahato il verdetto, rendendo definitiva laa 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione per Edson, l'ex compagno di. La giovane showgirl riminese è ...

