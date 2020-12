Caso Regeni, Augias: “Ho chiesto all’ambasciatore se la Francia si muoverà sul caso Zacky” (Di martedì 15 dicembre 2020) Corrado Augias ha restituito all’ambasciata di Francia la Legion d’onore che gli era stata conferita per meriti sociali e civili. Un gesto “sibolico e sentimentale”, come ha spiegato in una lettera a Repubblica, dopo che lo stesso altissimo riconoscimento è stato consegnato al Presidente egiziano al Sisi all’Eliseo da Emmanuel Macron nelle stesse ore in cui la Procura di Roma faceva conoscere i dettagli delle torture inferte a Giulio Regeni al Cairo prima della morte. Alla consegna a Palazzo Farnese, l’ambasciatore Christian Masset ha voluto ricevere il giornalista e scrittore di origini francesi. Che racconta i dettagli dell’incontro . .servizio di Giulia Santerini .riprese di Sonny Anzellotti .montaggio Paolo Saracino Leggi su udine20 (Di martedì 15 dicembre 2020) Corradoha restituito all’ambasciata dila Legion d’onore che gli era stata conferita per meriti sociali e civili. Un gesto “sibolico e sentimentale”, come ha spiegato in una lettera a Repubblica, dopo che lo stesso altissimo riconoscimento è stato consegnato al Presidente egiziano al Sisi all’Eliseo da Emmanuel Macron nelle stesse ore in cui la Procura di Roma faceva conoscere i dettagli delle torture inferte a Giulioal Cairo prima della morte. Alla consegna a Palazzo Farnese, l’ambasciatore Christian Masset ha voluto ricevere il giornalista e scrittore di origini francesi. Che racconta i dettagli dell’incontro . .servizio di Giulia Santerini .riprese di Sonny Anzellotti .montaggio Paolo Saracino

