Caso Genovese, il racconto di Kristina: «Quella scena agghiacciante che non dimenticherò mai» (Di martedì 15 dicembre 2020) Nuovi racconti si aggiungono sulle feste di Alberto Genovese, l’imprenditore del digitale finito in carcere a San Vittore con l’accusa di aver violentato una 18enne proprio durante uno dei suoi esclusivi party a Milano. A fornire la descrizione, raccapricciante, di un episodio che si sarebbe verificato durante una delle feste a Ibiza, altra location delle serate di Genovese ormai nota alle cronache, è stata una ragazza che vi avrebbe partecipato, Kristina. Il racconto di Kristina: “Così sono finita da Genovese” La giovane è intervenuta alla trasmissione di Barbara D’Urso, Live Non è la D’Urso, dove ha riferito di aver preso parte alle feste di Genovese per un paio d’anni. Il contatto sarebbe avvenuto per Caso, su invito di un amico che le aveva ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 dicembre 2020) Nuovi racconti si aggiungono sulle feste di Alberto, l’imprenditore del digitale finito in carcere a San Vittore con l’accusa di aver violentato una 18enne proprio durante uno dei suoi esclusivi party a Milano. A fornire la descrizione, raccapricciante, di un episodio che si sarebbe verificato durante una delle feste a Ibiza, altra location delle serate diormai nota alle cronache, è stata una ragazza che vi avrebbe partecipato,. Ildi: “Così sono finita da” La giovane è intervenuta alla trasmissione di Barbara D’Urso, Live Non è la D’Urso, dove ha riferito di aver preso parte alle feste diper un paio d’anni. Il contatto sarebbe avvenuto per, su invito di un amico che le aveva ...

fanpage : Non solo #Genovese, parla la modella delle feste private: 'Se faccio i nomi mi ammazzano' - zazoomblog : Caso Genovese il racconto di Kristina: «Quella scena agghiacciante che non dimenticherò mai» - #Genovese #racconto… - SecolodItalia1 : Caso Genovese, il racconto di Kristina: «Quella scena agghiacciante che non dimenticherò mai»… - eniobertolini : @nonelarena @N_DeGirolamo Ricordate alla testimone siciliana sul caso Genovese che l’inverno inizia il 21 dicembre!… - infoitcultura : Mattino 5, caso Genovese: vittime magrissime e minorenni -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Genovese Il caso Genovese non fa paura: le feste private a Milano continuano e sfidano anche il Covid Fanpage.it Alberto Genovese, il racconto shock di Kristina: "Aveva la sindrome dello sceicco. A Ibiza trovammo una ragazza nuda tra gli escrementi"

Il caso di Alberto Genovese resta al centro dell' attenzione mediatica . E giorno dopo giorno sono sempre di più le persone che hanno ... Film sospesi di Zia Lidia Social Club/ I consigli di oggi 15 dicembre

Ci sono mai stati momenti della vostra vita in cui vi è venuta voglia di spaccare tutto? Se la risposta è sì, il consiglio cinematografico di questo martedì fa proprio al caso vostro. Ce lo presenta S ... Il caso di Alberto Genovese resta al centro dell' attenzione mediatica . E giorno dopo giorno sono sempre di più le persone che hanno ...Ci sono mai stati momenti della vostra vita in cui vi è venuta voglia di spaccare tutto? Se la risposta è sì, il consiglio cinematografico di questo martedì fa proprio al caso vostro. Ce lo presenta S ...