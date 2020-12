Cashback e lotteria degli scontrini Cosa pensano gli italiani secondo Swg

(Di martedì 15 dicembre 2020) Quanto interessano agli? Per ora, svela l’ultima rilevazione settimanale di Swg, sembrano interessare in maniera selettiva, con una propensione che è più alta tra gli uomini e cresce al migliorare delle condizioni economiche e del livello culturaleintervistati. Scarsa fiducia verso l’App IO e ancora bassa comprensione del meccanismo di funzionamento dellasono le principali barriere di accesso a questa iniziativa. Ridotta anche la percezione di riuscire a raggiungere il massimo delprevisto o di poter vincere uno dei premi in palio con la. Ciononostante cresce la percentuale di chi ritiene che queste iniziative possano favorire un maggiore utilizzo dei ...

L’introduzione del CashBack può essere colta come un’ulteriore occasione per ribadire e rafforzare l’importanza del progetto regionale che sostiene l’inclusione digitale, come anche la Lotteria degli ...Una guida per capire quali spese saranno rimborsabili con il Cashback di Stato e quali no. Ecco come richiedere i rimborsi fino a 150 euro sugli acquisti ...