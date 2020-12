Cashback carburanti, arrivano i rimborsi su benzina e altro: i dettagli (Di martedì 15 dicembre 2020) Una buona notizia per gli automobilisti: il Cashback, ovvero la possibilità di vedersi rimborsato il 10% delle spese effettuate con carte, bancomat e app, viene esteso anche ai carburanti. Spendere per il rifornimento di benzina, diesel, GPL e metano dunque peserà un po’ meno sulle tasche degli italiani. Ovviamente, per usufruire del Cashback sui carburanti, occorrerà rispettare le regole fissate del Governo per gli altri acquisti, ovvero serve che i pagamenti siano fatti con app, carte o bancomat che siano state registrare attraverso l’AppIO. Cashback carburanti, le regole da rispettare Fare carburante dunque rientra nell’elenco degli acquisti validi per il Cashback del 10% che consente recuperare una parte delle spese effettuate (l’accredito ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 dicembre 2020) Una buona notizia per gli automobilisti: il, ovvero la possibilità di vedersi rimborsato il 10% delle spese effettuate con carte, bancomat e app, viene esteso anche ai. Spendere per il rifornimento di, diesel, GPL e metano dunque peserà un po’ meno sulle tasche degli italiani. Ovviamente, per usufruire delsui, occorrerà rispettare le regole fissate del Governo per gli altri acquisti, ovvero serve che i pagamenti siano fatti con app, carte o bancomat che siano state registrare attraverso l’AppIO., le regole da rispettare Fare carburante dunque rientra nell’elenco degli acquisti validi per ildel 10% che consente recuperare una parte delle spese effettuate (l’accredito ...

