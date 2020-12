Cashback | bordata di Boeri al governo | “Ipocrisia doppia” Osho rincara | “Prima lo fai | poi te ‘nc…zi”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 15 dicembre 2020) La falsa partenza, i dubbi sull’utilità manifestati dai commercianti, il diffuso rischio di errore, le “ipocrisie” smascherate dagli economisti come Titoe dal sempre pungente: come molte altre iniziative presentate in pompa magna dal, anche ilha tutte le carte in regola per dimostrarsi l’ennesimo provvedimento raffazzonato e con più ombre che luci. Anche al netto di tutte le riserve in termini di privacy, che sono già state oggetto di una interrogazione parlamentare del centrodestra. Ladi: “Una” L’ultima critica eccellente, in termini cronologici, è stata proprio quella dell’ex presidente dell’Inps. Nello spazio delle poche battute di un tweet,ha smascherato la ...