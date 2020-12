Cartella esattoriale e prescrizione: chi è il giudice competente? (Di martedì 15 dicembre 2020) Anche questa volta la giurisprudenza ci aiuta a far luce su una di quelle questioni pratiche che non sempre trovano esaustiva risposta nella legge. È stata infatti la Corte di Cassazione, recentemente, ad emettere una ordinanza a Sezioni Unite, che ha chiarito – una volta per tutte – chi è il giudice competente, in ipotesi di opposizione all’esecuzione, posteriore alla notificazione della Cartella esattoriale. Insomma la Suprema Corte ha fatto luce su una questione fino ad oggi controversa: vediamo allora che cosa ha stabilito e a quali indicazioni ci si dovrà attenere in futuro. Se ti interessa saperne di più sulla validità o meno della notifica della Cartella esattoriale a contribuente deceduto, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 15 dicembre 2020) Anche questa volta la giurisprudenza ci aiuta a far luce su una di quelle questioni pratiche che non sempre trovano esaustiva risposta nella legge. È stata infatti la Corte di Cassazione, recentemente, ad emettere una ordinanza a Sezioni Unite, che ha chiarito – una volta per tutte – chi è il, in ipotesi di opposizione all’esecuzione, posteriore alla notificazione della. Insomma la Suprema Corte ha fatto luce su una questione fino ad oggi controversa: vediamo allora che cosa ha stabilito e a quali indicazioni ci si dovrà attenere in futuro. Se ti interessa saperne di più sulla validità o meno della notifica dellaa contribuente deceduto, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google ...

rfc1459 : Roma fa schifo, episodio n.5: AMA ha ampiamente bucato i 10gg per lavorare la segnalazione della TARI non dovuta, d… - DiabolMark : @Barbara93017993 Ma soprattutto per quanto tempo ancora dobbiamo continuare a sopportare l'idea di far passare l'as… - zazoomblog : Cartella esattoriale e prescrizione: chi è il giudice competente? - #Cartella #esattoriale #prescrizione: - FrancoLaureana : Come pagare una cartella esattoriale online? - TizianaRossi2 : @foresta233 Ma poi ti rianima....e ti aiuta a rateizzare la cartella esattoriale -

Ultime Notizie dalla rete : Cartella esattoriale Cartella esattoriale, si può pagare e poi fare ricorso? La sentenza QuiFinanza Mutui e cartelle esattoriali sospesi fino a questa data: la decisione

Prorogata ancora la scadenza del periodo di "tolleranza fiscale", un lasso di tempo durante il quale risulta sospesa tutta una serie di provvedimenti che il Fisco può mettere in atto nei confronti di ... Napoli, in arrivo la stangata di Natale: cartelle esattoriali per 67 milioni di euro

L’altro giorno sono stati registrati, agli atti ufficiali di Palazzo San Giacomo, otto documenti in fila: un trenino di carte destinato ad Agenzia delle Entrate-Riscossioni (la ex ... Prorogata ancora la scadenza del periodo di "tolleranza fiscale", un lasso di tempo durante il quale risulta sospesa tutta una serie di provvedimenti che il Fisco può mettere in atto nei confronti di ...L’altro giorno sono stati registrati, agli atti ufficiali di Palazzo San Giacomo, otto documenti in fila: un trenino di carte destinato ad Agenzia delle Entrate-Riscossioni (la ex ...