Caporalato sulle ambulanze a Pavia | “54 lavoratori in nero da 7 anni | orari estenuanti” Denunciato il responsabile della cooperativa

Da oltre 7 anni i dipendenti lavoravano in nero sulle ambulanze, senza "qualsiasi garanzia previdenziale o assistenziale" e con "orari di lavori estenuanti". La Guardia di Finanza della Compagnia di Pavia ha scoperto un'attività di Caporalato ai danni di 54 lavoratori in una cooperativa sociale operante nel settore dei traporti con ambulanze e veicoli sanitari. Il responsabile della coop (insieme alla stessa società) è stato Denunciato per Caporalato mentre sono stati sequestrati 440mila euro, mezzi sanitari, autovetture, nonché le quote societarie di 4 imprese riconducibili al

Il responsabile della coop è stato denunciato per caporalato. Nel corso dell'operazione ... con evidenti riflessi negativi sul personale che si trovava alla guida delle autoambulanze".

PAVIA. I militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Pavia hanno scoperto un'attività di caporalato ai danni di 54 lavoratori in una cooperativa sociale che si occupa di trasporti in ambulanza. Il responsabile della coop è stato denunciato per caporalato. Nel corso dell'operazione ... con evidenti riflessi negativi sul personale che si trovava alla guida delle autoambulanze".