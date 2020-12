Caos al ministero della Salute: così Sileri indebolisce Speranza (Di martedì 15 dicembre 2020) Valentina Dardari Il viceministro ha attaccato i vertici amministrativi ma il bersaglio sembra essere lo stesso Speranza Qualcosa si muove nel ministero della Salute, soprattutto se in diretta tv è lo stesso viceministro Pierpaolo Sileri a parlare di pressapochismo dei vertici amministrativi e a chiedere le dimissioni del segretario generale Giuseppe Ruocco. Sileri ha attaccato i vertici amministrativi durante il suo intervento di domenica sera alla trasmissione di Massimo Giletti, “Non è l’arena” in onda su La7. Il bersaglio però sembra essere il ministro della Salute Roberto Speranza. Il piano pandemico Non è la prima volta che il viceministro mostra il proprio disappunto. Ai primi di novembre aveva battuto i pugni ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 dicembre 2020) Valentina Dardari Il viceministro ha attaccato i vertici amministrativi ma il bersaglio sembra essere lo stessoQualcosa si muove nel, soprattutto se in diretta tv è lo stesso viceministro Pierpaoloa parlare di pressapochismo dei vertici amministrativi e a chiedere le dimissioni del segretario generale Giuseppe Ruocco.ha attaccato i vertici amministrativi durante il suo intervento di domenica sera alla trasmissione di Massimo Giletti, “Non è l’arena” in onda su La7. Il bersaglio però sembra essere il ministroRoberto. Il piano pandemico Non è la prima volta che il viceministro mostra il proprio disappunto. Ai primi di novembre aveva battuto i pugni ...

Qualcosa si muove nel ministero della Salute, soprattutto se in diretta tv è lo stesso viceministro Pierpaolo Sileri a parlare di pressapochismo dei vertici amministrativi e a chiedere le dimissioni ... "Se non accontentiamo Iv..." Paura 5S: c'è aria di rimpasto

I grillini in Parlamento, infatti, scalpitano: “Carla Ruocco, Giuseppe Brescia e Luigi Gallo vorrebbero un ministero”, ci conferma un deputato ... D’Incà e il terzo di Lucia Azzolina. Insomma caos ... Qualcosa si muove nel ministero della Salute, soprattutto se in diretta tv è lo stesso viceministro Pierpaolo Sileri a parlare di pressapochismo dei vertici amministrativi e a chiedere le dimissioni ...I grillini in Parlamento, infatti, scalpitano: “Carla Ruocco, Giuseppe Brescia e Luigi Gallo vorrebbero un ministero”, ci conferma un deputato ... D’Incà e il terzo di Lucia Azzolina. Insomma caos ...