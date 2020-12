Cannabis | è ora di legalizzare | basta alimentare la criminalità e l’ipocrisia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) Nel nostro Paese il dibattito sulla legalizzazione dellasi protrae ormai da decenni. Era la fine degli anni ’90 quando presentai come tesi di laurea proprio tale argomento all’epoca particolarmente controverso a causa di un rigurgito proibizionista molto diffuso. In questi anni, nel nostro Paese, disinformazione e proibizionismo non hanno permesso un approccio laico a differenza di ciò che è accaduto altrove. Poche settimane fa, negli Stati Uniti, con un referendum è stato legalizzato il consumo dinel New Jersey, Montana, Arizona, Mississippi e South Dakota. Diventano così 36 gli stati in cui laè legale. In Europa Spagna, Olanda, Repubblica Ceca, Germania e Francia consentono l’uso di, principalmente per fini medici. Nel mondo ci sono altri Paesi dove si è percorsa la strada della ...