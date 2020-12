Can Yaman il messaggio su Twitter che fa gioire le fan italiane. L’attore sarà presto in Italia. (Di martedì 15 dicembre 2020) L’attore protagonista di “Daydreamer – le ali del sogno”, che in questi mesi ha tenute incollate moltissime telespettatrici davanti la tv, è ormai tra i più apprezzati del momento. Can Yaman ha sempre mostrato grande affetto per l’Italia, ama il nostro Paese sin da quando era piccolo, molti sanno che ha studiato in una scuola Italiana in Turchia e che conosce molto bene anche la nostra lingua. L’attore qualche mese fa è tornato nel nostro Paese, per essere intervistato da Silvia Toffanin a “Verissimo”, per partecipare come ospite ad una delle registrazioni di “C’è posta per te” che andrà in onda nel 2021 e per incontrare il grande regista turco naturalizzato in Italia Ferzan Ozpetek. Foto: Instagram/Can Yaman Tra i due c’è sempre stata molta stima, mostrata pure sui ... Leggi su virali.video (Di martedì 15 dicembre 2020)protagonista di “Daydreamer – le ali del sogno”, che in questi mesi ha tenute incollate moltissime telespettatrici davanti la tv, è ormai tra i più apprezzati del momento. Canha sempre mostrato grande affetto per l’, ama il nostro Paese sin da quando era piccolo, molti sanno che ha studiato in una scuolana in Turchia e che conosce molto bene anche la nostra lingua.qualche mese fa è tornato nel nostro Paese, per essere intervistato da Silvia Toffanin a “Verissimo”, per partecipare come ospite ad una delle registrazioni di “C’è posta per te” che andrà in onda nel 2021 e per incontrare il grande regista turco naturalizzato inFerzan Ozpetek. Foto: Instagram/CanTra i due c’è sempre stata molta stima, mostrata pure sui ...

77Minetti : Per scoprire il messaggio del nuovo Ambasciatore, registrati, scarica l’app e gioca. In Pasha Fencer troverai Can Y… - Kotu_kral_yaman : @aydan_m_ @marydelu78 @canyaman1989 @SilvaMilani2 @FiloColace Buongiorno a tutti e a soprattutto a te dolcissimo Can ?? - FrancescaSanfi7 : RT @saf_yaman: Per scoprire il messaggio del nuovo Ambasciatore, registrati, scarica l’app e gioca. In Pasha Fencer troverai Can Yaman come… - saf_yaman : Per scoprire il messaggio del nuovo Ambasciatore, registrati, scarica l’app e gioca. In Pasha Fencer troverai Can Y… - EBrugiotti : RT @EBrugiotti: @CanYamanTheKing Buongiorno a te MERAVIGLIOSO CAN YAMAN ..e sono sicura che anche il videogioco sara' un successo perché se… -

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman CAN YAMAN eroe di un videogioco: ecco Pasha Fencer! TVSerial.it Can Yaman di nuovo a Roma: lo annuncia su Twitter

Can Yaman pronto a tornare in Italia ma dove andrà? Ospitate o nuovi progetti nella Capitale? L’arrivo di Can Yaman in Italia non sarà prima di gennaio 2021 dato le restrizioni nel nostro Paese. L’ann ... CAN YAMAN eroe di un videogioco: ecco Pasha Fencer!

Arriva Pasha Fencer, il videogioco online con protagonista Can Yaman. Ecco tutti i dettagli sul gioco con il volto dell’attore turco. Can Yaman pronto a tornare in Italia ma dove andrà? Ospitate o nuovi progetti nella Capitale? L’arrivo di Can Yaman in Italia non sarà prima di gennaio 2021 dato le restrizioni nel nostro Paese. L’ann ...Arriva Pasha Fencer, il videogioco online con protagonista Can Yaman. Ecco tutti i dettagli sul gioco con il volto dell’attore turco.