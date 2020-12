Camorra: 20 anni in Appello a Napoli per il boss 'psicologo' (Di martedì 15 dicembre 2020) Napoli, 15 DIC - La Corte d'Assise di Appello di Napoli ha condannato a 20 anni di carcere il boss della Camorra casertana Augusto La Torre, per la strage avvenuta il 24 aprile del 1990 a Pescopagano, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 15 dicembre 2020), 15 DIC - La Corte d'Assise didiha condannato a 20di carcere ildellacasertana Augusto La Torre, per la strage avvenuta il 24 aprile del 1990 a Pescopagano, ...

I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche riformando la sentenza di primo grado che aveva condannato all'ergastolo La Torre ... STRAGE DI PESCOPAGANO – Pena ridotta per il superboss Augusto La Torre

