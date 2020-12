Calenda si struttura su Salerno | Azione ‘spina’ dell’Amministrazione?

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti, il partito di Carloe di Matteo Ricchetti, – accreditato di circa il 4% nazionale – si. Passaggio politico e programmatico ritenuto “fondamentale per potersi preparare al meglio in vista delle imminenti sfide elettorali. In particolare per il rinnovo di molte amministrazioni comunali, tra cui anche la città capoluogo”. In effetti,pare davvero puntare su. Recente la nomina del consigliere comunale Antonio D’Alessio a coordinatore regionale del partito. Il coordinamento nazionale ha quindi nominato Luca Forni e Fabio Maglione quali due coordinatori provinciali del partito, affiancati da una segreteria composta da Anna Luisa Buongiorno (responsabile Pari Opportunità), Gianfranco ...