Calcioscommesse, Signori reato prescritto: 'Mai truccato una partita' (Di martedì 15 dicembre 2020) Il procedimento sul Calcioscommesse è prescritto: lo hanno deciso i giudici del tribunale di Cremona chiudendo il processo nei confronti degli ultimi cinque imputati tra cui Beppe Signori, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 15 dicembre 2020) Il procedimento sul: lo hanno deciso i giudici del tribunale di Cremona chiudendo il processo nei confronti degli ultimi cinque imputati tra cui Beppe, ...

Leseidimattinah : RT @Gazzetta_it: Calcioscommesse, reato prescritto per #Signori: 'Mai truccato una partita' - Ansa_ER : Calcioscommesse: Signori reato prescritto,' io sempre leale'. Chiuso procedimento a Cremona, ex bomber 'mai truccat… - Pall_Gonfiato : #Calcioscommesse, reato prescritto per #Signori: 'Io sempre leale. Mi hanno rovinato la vita' - AnsaPuglia : Calcioscommesse: Signori reato prescritto,' io sempre leale'. Chiuso procedimento a Cremona, ex bomber 'mai truccat… - bennygiardina : RT @Gazzetta_it: Calcioscommesse, reato prescritto per #Signori: 'Mai truccato una partita' -