Calcioscommesse, reato prescritto per Signori: 'Mi hanno rovinato la vita' (Di martedì 15 dicembre 2020) Beppe Signori può tornare a sorridere. A nove anni dallo scandalo Calcioscommesse , il tribunale di Cremona stamattina ha scritto la parola fine al processo nei confronti suoi e degli altri quattro ... Leggi su leggo (Di martedì 15 dicembre 2020) Beppepuò tornare a sorridere. A nove anni dallo scandalo, il tribunale di Cremona stamattina ha scritto la parola fine al processo nei confronti suoi e degli altri quattro ...

