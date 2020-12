Calciomercato Milan, voglia di sognare: Haaland e Kabak nel mirino? (Di martedì 15 dicembre 2020) In casa Milan è alta l’attenzione: i rossoneri di Stefano Pioli, dopo essere stati fermati in casa dal Parma di Fabio Liverani, cercheranno di cogliere il pronto riscatto contro il Genoa, sempre più in difficoltà, di Rolando Maran. Domani sera, infatti, i Milanesi saranno di scena al “Luigi Ferraris” con l’obiettivo di portare a casa l’intera posta in palio confermando, così, la prima piazza della Serie A. La partenza sprint di Zlatan Ibrahimovic e compagni ha ingolosito anche gli uomini mercato dei meneghini. Come si potrebbe migliorare la rosa del “Diavolo” in testa al campionato? Due innesti, uno dei quali clamoroso, potrebbero arrivare dalla Bundesliga: il Milan avrebbe messo nel mirino Erling Haaland e Ozan Kabak, vera priorità del mercato invernale dopo il ko di Matteo Gabbia ed ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) In casaè alta l’attenzione: i rossoneri di Stefano Pioli, dopo essere stati fermati in casa dal Parma di Fabio Liverani, cercheranno di cogliere il pronto riscatto contro il Genoa, sempre più in difficoltà, di Rolando Maran. Domani sera, infatti, iesi saranno di scena al “Luigi Ferraris” con l’obiettivo di portare a casa l’intera posta in palio confermando, così, la prima piazza della Serie A. La partenza sprint di Zlatan Ibrahimovic e compagni ha ingolosito anche gli uomini mercato dei meneghini. Come si potrebbe migliorare la rosa del “Diavolo” in testa al campionato? Due innesti, uno dei quali clamoroso, potrebbero arrivare dalla Bundesliga: ilavrebbe messo nelErlinge Ozan, vera priorità del mercato invernale dopo il ko di Matteo Gabbia ed ...

