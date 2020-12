Calciomercato Juventus, super scambio: offerti due giocatori (Di martedì 15 dicembre 2020) La Juventus possiede una rosa ricca di talenti e giocatori importanti. Alcuni di loro sono in uscita e il Chelsea è pronto a tutto per avere il centrocampista. La Vecchia Signora ha messo nel mirino l’esterno offensivo dei Blues, Callum Hudson-Odoi. Il classe 2000 non sta trovando spazio nell’undici titolare e stando a quanto riportato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Lapossiede una rosa ricca di talenti eimportanti. Alcuni di loro sono in uscita e il Chelsea è pronto a tutto per avere il centrocampista. La Vecchia Signora ha messo nel mirino l’esterno offensivo dei Blues, Callum Hudson-Odoi. Il classe 2000 non sta trovando spazio nell’undici titolare e stando a quanto riportato L'articolo proviene da Inews.it.

DiMarzio : #Juventus, #Agnelli su #Dybala: “Ha ricevuto un’offerta per il rinnovo” | #calciomercato - calciotoday_it : ???'Aspettiamo una sua risposta' ?Il presidente della #Juventus Andrea #Agnelli torna a parlare del rinnovo di… - sportli26181512 : I grandi rifiuti nella storia del calciomercato: Cavani rivela: 'La scorsa estate dissi di no alla Juventus per non… - PianetaMilan : #Calciomercato #Juventus, #Khedira alla @BILD: 'A gennaio vado via. #Everton? Mi sento con #Ancelotti' - infoitsport : Calciomercato Juventus, colpo stellare ‘gratis’ | Pronto un biennale! -