sportli26181512 : Morata, l'agente: 'La Juve lo riscatterà a fine stagione. L'hanno cercato Milan e Napoli': Juanma Lopez ha dato più… - jo_morelli_ : RT @Pistogolblasta2: Fra esattamente 45 giorni #Dybala sarà libero di accordarsi con un altro club lasciando la #Juve a parametro zero. Ma… - PianetaMilan : #Calciomercato #Juventus - L'agente svela il futuro di #Morata - UgoBaroni : RT @SkySport: Morata, l'agente: 'La Juve lo riscatterà a fine stagione. L'hanno cercato Milan e Napoli' - emanuele_nola : RT @Pistogolblasta2: Fra esattamente 45 giorni #Dybala sarà libero di accordarsi con un altro club lasciando la #Juve a parametro zero. Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Juventus-Atalanta probabili formazioni: duello ad alta quota (per stare in quota) – L’anno scorso il match Juventus-Atalanta era definito un vero e proprio scontro diretto per lo scudetto, ma ...L'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo è uno dei protagonisti del ... Non credo che avrei potuto fare il pugile, è dura. Giocare a calcio è la mia passione, ma poi guardo altri sport in ...