Calciomercato, Gomez alla Fiorentina? Pradè tenta il colpo per gennaio (Di martedì 15 dicembre 2020) La Fiorentina pronta, ed attentissima, ad iscriversi alla corsa che porterebbe al Papu Gomez. Il calciatore dell’Atalanta è sempre più distante dagli orobici di Gian Piero Gasperini. Dopo le voci concrete della litigata tra il capitano ed il tecnico negli spogliatoi e l’esclusione dalle partite, è stato il sudamericano a gettare ulteriore benzina sul fuoco con un messaggio, postato su una storia Instagram, rivolto ai tifosi della Dea. Nel breve scritto, l’argentino ha accusato la società di zittire la sua voce promettendo che, appena andato via da Bergamo, dirà la verità ai tifosi. Una storia d’amore al capolinea dopo anni di passione sfrenata. Il detto “morto un Papa se ne fa un altro” potrebbe essere azzeccatissimo: i nerazzurri hanno messo sul mercato l’attaccante esterno che ha suscitato diversi interessi in Serie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Lapronta, ed attentissima, ad iscriversicorsa che porterebbe al Papu. Il calciatore dell’Atalanta è sempre più distante dagli orobici di Gian Piero Gasperini. Dopo le voci concrete della litigata tra il capitano ed il tecnico negli spogliatoi e l’esclusione dalle partite, è stato il sudamericano a gettare ulteriore benzina sul fuoco con un messaggio, postato su una storia Instagram, rivolto ai tifosi della Dea. Nel breve scritto, l’argentino ha accusato la società di zittire la sua voce promettendo che, appena andato via da Bergamo, dirà la verità ai tifosi. Una storia d’amore al capolinea dopo anni di passione sfrenata. Il detto “morto un Papa se ne fa un altro” potrebbe essere azzeccatissimo: i nerazzurri hanno messo sul mercato l’attaccante esterno che ha suscitato diversi interessi in Serie ...

