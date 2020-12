Calcio femminile | Champions League 2020-2021 | Lione-Juventus 3-0 | le francesi dilagano nel ritorno dei sedicesimi di finale

(Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo il rocambolesco 3-2 dell’andata all’Allianz Stadium di Torino, ladi Rita Guarino deve capitolare contro le campionesse d’Europa delnella sfida valida per ildeididelladi. Al Parc Olympique Lyonnais, infatti, le padrone di casa si sono imposte per 3-0 grazie alle realizzazioni della tedesca Dzsenifer Marozsan al 21?, della francese Melvine Malard all’89’ e della belga Janice Cayman al 91?. Poco da fare per le bianconere, costrette ad alzare bandiera bianca al cospetto di una formazione più forte. Guarino punta su un 4-4-2 con Girelli e Hurtig in avanti, mentre Galli e Caruso compongono la coppia in mediana, ...

SkySport : UEFA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE Sedicesimi di ritorno Lione-Juventus Alle 19.00 Su Sky Sport Uno #SkySport #UWCL - zazoomblog : Calcio femminile Champions League 2020-2021: Lione-Juventus 3-0 le francesi dilagano nel ritorno dei sedicesimi di… - echelonbrother : RT @Ruttosporc: Finalmente raggiunta la parità di genere nel calcio: anche la Juventus femminile è uscita dalla Champions col Lione. - stefasam : RT @Ruttosporc: Finalmente raggiunta la parità di genere nel calcio: anche la Juventus femminile è uscita dalla Champions col Lione. - andrea_b72 : RT @Ruttosporc: Finalmente raggiunta la parità di genere nel calcio: anche la Juventus femminile è uscita dalla Champions col Lione. -

Ancora troppo forte questo Lione per la Juventus. 3-0 per le francesi e addio ai sogni di Champions League che escono ai sedicesimi. Per le bianconere resta il rammarico di aver trovato sulla propria ...