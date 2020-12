Calabria, “incarichi in cambio di un terreno”: indagato l’ex consigliere regionale Parente (Fi) (Di martedì 15 dicembre 2020) Una delibera del Consiglio comunale di Catanzaro in cambio di due assunzioni nella struttura dell’ex consigliere regionale della Calabria Claudio Parente, di Forza Italia, che adesso è indagato per peculato e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. È quanto emerge nell’inchiesta che stamattina ha portato al sequestro preventivo di 37.682 euro nei confronti del politico regionale. Il provvedimento è stato emesso dal gip Filippo Aragona su richiesta del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, dell’aggiunto Giancarlo Novelli e della pm Graziella Viscomi. Nell’inchiesta sono indagati per corruzione anche due consiglieri comunali di Catanzaro, Francesco Gironda e Giuseppe Pisano. La vicenda risale al 13 settembre 2018 quando il consiglio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Una delibera del Consiglio comunale di Catanzaro indi due assunzioni nella struttura deldellaClaudio, di Forza Italia, che adesso èper peculato e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. È quanto emerge nell’inchiesta che stamattina ha portato al sequestro preventivo di 37.682 euro nei confronti del politico. Il provvedimento è stato emesso dal gip Filippo Aragona su richiesta del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, dell’aggiunto Giancarlo Novelli e della pm Graziella Viscomi. Nell’inchiesta sono indagati per corruzione anche due consiglieri comunali di Catanzaro, Francesco Gironda e Giuseppe Pisano. La vicenda risale al 13 settembre 2018 quando il consiglio ...

