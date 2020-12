Cagliari, arrivano buone notizie: Ounas negativo al tampone (Di martedì 15 dicembre 2020) Aggiornamento delle condizioni di Adam Ounas rispetto a quanto dichiarato da Di Francesco: l’algerino è risultato negativo «Ounas è ancora positivo, ha fatto un tampone ieri come tutti noi». Queste le parole di mister Eusebio Di Francesco durante la conferenza stampa alla vigilia del match Parma-Cagliari, in programma domani alle 20:45. Per tutte le notizie sul Cagliari vai su Cagliarinews24 Mentre la squadra si prepara a partire arriva un aggiornamento rispetto a quanto dichiarato ai giornalisti telematicamente presenti all’incontro: il tampone di Adam Ounas ha dato esito negativo e il giocatore potrà quindi iniziare a svolgere le visite mediche per la ripresa dell’attività agonistica. Anche l’ultimo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Aggiornamento delle condizioni di Adamrispetto a quanto dichiarato da Di Francesco: l’algerino è risultatoè ancora positivo, ha fatto unieri come tutti noi». Queste le parole di mister Eusebio Di Francesco durante la conferenza stampa alla vigilia del match Parma-, in programma domani alle 20:45. Per tutte lesulvai sunews24 Mentre la squadra si prepara a partire arriva un aggiornamento rispetto a quanto dichiarato ai giornalisti telematicamente presenti all’incontro: ildi Adamha dato esitoe il giocatore potrà quindi iniziare a svolgere le visite mediche per la ripresa dell’attività agonistica. Anche l’ultimo ...

Aggiornamento delle condizioni di Adam Ounas rispetto a quanto dichiarato da Di Francesco: l'algerino è risultato negativo ...

È arrivata oggi una notizia particolarmente attesa dai cittadini e dalle famiglie di Mandas, in particolare da chi ha figli piccoli che frequentano l'asilo comunale. Sono tutti negativi i tamponi effe ...