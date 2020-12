Cadillac, negli Usa 1 concessionario su 5 rimette il mandato: “No business su elettrico” (Di martedì 15 dicembre 2020) “Grazie, ma no grazie”. In sintesi, è questo il messaggio che una buona parte dei concessionari statunitensi ha mandato alla General Motors in merito alle vetture 100% elettriche a venire. GM ha programmato di offrire 30 modelli a batteria già entro il 2025 e sarà il marchio Cadillac (l’equivalente americano di BMW e Mercedes) a guidare questa offensiva. Tuttavia, molti dealer del marchio Cadillac, dopo aver preso parte alla presentazione riservata dei prossimi modelli elettrici della GM, hanno evidenziato grande scetticismo sui prodotti che arriveranno negli showroom. Tanto che ben 150 concessionarie su 880, si sono rifiutate di aderire al programma di elettrificazione della GM che, peraltro, comporterebbe una spesa di circa 200 mila dollari per l’adeguamento delle officine e delle infrastrutture di ogni rivenditore. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) “Grazie, ma no grazie”. In sintesi, è questo il messaggio che una buona parte dei concessionari statunitensi haalla General Motors in merito alle vetture 100% elettriche a venire. GM ha programmato di offrire 30 modelli a batteria già entro il 2025 e sarà il marchio(l’equivalente americano di BMW e Mercedes) a guidare questa offensiva. Tuttavia, molti dealer del marchio, dopo aver preso parte alla presentazione riservata dei prossimi modelli elettrici della GM, hanno evidenziato grande scetticismo sui prodotti che arriverannoshowroom. Tanto che ben 150 concessionarie su 880, si sono rifiutate di aderire al programma di elettrificazione della GM che, peraltro, comporterebbe una spesa di circa 200 mila dollari per l’adeguamento delle officine e delle infrastrutture di ogni rivenditore. ...

MarcoScafati1 : #Cadillac, negli #Usa 1 #concessionario su 5 rimette il mandato: “No #business su #elettrico” - lautomobile_ACI : .@Cadillac, no all'elettrica da alcuni concessionari. Il 17% degli autosaloni negli #Usa rinuncia a vendere le nuov… - Berto13842857 : @marieta99044909 Sì, corrisponde a verità: non é una americanata, anche se...lo è, in effetti.?? Per chi non lo sape… -

Ultime Notizie dalla rete : Cadillac negli Cadillac perde 150 su 880 dealer Usa a causa programma EV - Industria Agenzia ANSA Informativa privacy ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali - "Regolamento"

Lai ha inoltre il diritto alla portabilità dei Dati. Per meglio comprendere tali diritti, le ricordiamo che essi sono elencati negli articoli 15 (diritto di accesso) 16, (diritto di rettifica), 17 ... Cadillac perde 150 su 880 dealer Usa a causa programma EV

Forte crisi negli Stati Uniti nei rapporti fra General Motors e i suoi concessionari Cadillac che, dopo la presentazione riservata di prossimi modelli 100% elettrici, hanno evidenziato grande scettici ... Lai ha inoltre il diritto alla portabilità dei Dati. Per meglio comprendere tali diritti, le ricordiamo che essi sono elencati negli articoli 15 (diritto di accesso) 16, (diritto di rettifica), 17 ...Forte crisi negli Stati Uniti nei rapporti fra General Motors e i suoi concessionari Cadillac che, dopo la presentazione riservata di prossimi modelli 100% elettrici, hanno evidenziato grande scettici ...