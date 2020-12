Buoni spesa a Giugliano, pubblicato l’avviso: come fare la domanda (Di martedì 15 dicembre 2020) Giugliano. Con diverse settimane di ritardo, anche il Comune di Giugliano provvede al bonus spesa. L’ente ha infatti pubblicato solo oggi l’avviso pubblico relativo alla misura di sostegno voluta dal governo nazionale per le famiglie colpite dall’emergenza Covid. A Giugliano si potrà presentare la domanda dal 16 dicembre online dalle 12 fino alle 24 del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 15 dicembre 2020). Con diverse settimane di ritardo, anche il Comune diprovvede al bonus. L’ente ha infattisolo oggipubblico relativo alla misura di sostegno voluta dal governo nazionale per le famiglie colpite dall’emergenza Covid. Asi potrà presentare ladal 16 dicembre online dalle 12 fino alle 24 del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

