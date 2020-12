Buongiorno dalla Borsa 15 dicembre 2020

Leggi su quifinanza

(Di martedì 15 dicembre 2020) (Tele) – A New York, si è mosso sotto la parità il Dow Jones, che scende a 29.861,55 punti, con uno scarto percentuale dello 0,62%; al contrario, il Nasdaq 100 termina la giornata in aumento dello 0,70%. Giornata fiacca per Tokyo, che porta a casa un modesto -0,17%, terminando le negoziazioni a 26.687,8 punti. Shenzhen conclude in progresso dello 0,52%, archiviando la sessione a 13.763,3 punti. Seduta negativa per il listino milanese, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Poco mosso Francoforte, che mostra un +0,16%; piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,24%; sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un moderato +0,15%. In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto alimentare con un calo di -1,09%. In forte ribasso Enervit, che mostra un -3,23%. In Francia annunciati i ...