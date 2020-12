Buon compleanno Raina Kabaivanska | Chiara Basso…

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 dicembre 2020) …Red Ronnie, Comunardo Niccolai, Piergiorgio Bellocchio, Antonio Marotta, Marco Messeri, Luca Sofri, Alfredo Bazoli, Valentina Esposito, Andrea Occhini, Giorgia Sottana, Tatiana Bonetti… Oggi 15 dicembre compiono gli anni:Basso, giornalista; Aldo Pastore, politico; Piergiorgio Bellocchio, scrittore, critico letterario;, soprano; Natalino de Rossi, ex calciatore; Bruno Baveni, ex calciatore, allenatore, dirigente; Maria Lenti, politica, poetessa; Bruno Gioia, ex calciatore; Lorenzo Piretto, arcivescovo; Alberto Zorzoli, politico; Anna Teresa Eugeni, attrice, doppiatrice; Silvano Boroli, politico, imprenditore; Massimo di Domenico, ex tennista; Comunardo Niccolai, ex calciatore Cagliari, allenatore; Carla Cassola, attrice, doppiatrice; Flavio Ermini, poeta, saggista; Antonio Marotta, politico; Marco Mattolini, ...