Bundesliga, Borussia Dortmund passa a Brema (Di martedì 15 dicembre 2020) Quattro partite oggi in programma hanno aperto la dodicesima giornata di Bundesliga. Delle squadre di vertice in campo solo il Borussia Dortmund che dopo la pesante cinquina in casa contro lo Stoccarda, che è costata la panchina a Favre, si è riscattato sul terreno del Werder Brema passando per 2-1. Gol di Guerreiro (12') e Reus (79') trascinano i gialloneri al successo dopo più di tre settimane di digiuno. Gialloneri più intraprendenti ma che hanno vinto a 15' dalla fine grazie a un erroraccio del portiere dei 'Musicanti' che non ha bloccato un facile pallone e poi ha messo giù un avversario causando un rigore. Reus ha trasformato dopo una prima respinta del portiere. Nelle altre partite di oggi, l'Union Berlino che aveva fermato il Bayern sabato scorso si vede rimontare nel finale il doppio ...

Dopo il pesante ko in casa, i gialloneri passano contro il Werder grazie a Reus. L'Union Berlino viene rimontato 2-2 a Stoccarda, spettacolare 3-3 tra ...

Werder Brema-Dortmund 1-2

Il Borussia Dortmund porta a casa tre punti importanti grazie al successo esterno contro il Werder Brema nel match valido per la dodicesima giornata della Bundesliga. Apre le marcature Raphael ...