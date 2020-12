Bundesliga 2020 2021 | rocambolesco 3-3 tra Eintracht e Gladbach | vince il Dortmund

Leggi su sportface

(Di martedì 15 dicembre 2020) La dodicesima giornata diè iniziata con l’anticipo tra l’Francoforte di André Silva e il Borussia Monchendi Rose. La gara è terminata in un3-3 con la doppietta di André Silva e la rete di Barkok da un lato e la tripletta di Stindl dall’altro. Sfuma per gli ospiti la possibilità di agganciare la zona Europa. Il Borussia, reduce da 3 ko e un pareggio nelle ultime 5 e impegnato sul campo del Werder Brema, torna alla vittoria e raggiunge il quarto posto in solitaria: decisive le reti di Guerreiro e Reus. L’Union Berlno pareggia in casa dello Stoccarda e perde l’occasione di accorciare sul Wolfsburg, mentre Hertha e Mainz non vanno oltre lo 0-0. SportFace.