Brescia | multato esibizionista che girovagava senza mascherina

GazzettinoNuovo : UBRIACO SENZA MASCHERINA MOSTRA LE PARTI INTIME AI PASSANTI: ESIBIZIONISTA MULTATO A BRESCIA -… -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia multato

Un vagabondo ubriaco di 47 anni è stato multato per essersi aggirato per le vie della città senza mascherina e mostrando i genitali ai passanti.Multa salata per un Senzatetto di 47 anni ubriaco per non aver indossato la mascherina e per aver importunato le persone dopo essersi spogliato ...