Borsa Italiana | Jerusalmi | “Preoccupa carenza di investitori domestici”

(TeleBorsa) – La carenza, in Italia, di investitori strutturali domestici nel mercato azionario, le prospettive dell'operazione che vedrà Borsa Italiana confluire nel gruppo Euronext, e le misure previste in caso di Brexit "no deal". Questi i temi affrontati dall'amministratore delegato di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi, nel corso di un'audizione alla Commissione Finanze della Camera nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica. "In Italia – ha sottolineato Jerusalmi – manca una presenza di investitori strutturali domestici nel mercato azionario. La carenza di investitori

