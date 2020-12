Bonus baby-sitter 1.000 euro, al via le domande: a chi spetta e come richiederlo (Di martedì 15 dicembre 2020) Tra le agevolazioni annunciate dal Governo con il Decreto Ristori Bis (D.L. n.149/2020) del 9 novembre 2020 è compresa anche l’introduzione di un Bonus baby-sitter a favore dei genitori lavoratori delle regioni che erano state individuate come «zone rosse» dal precedente DPCM del 3 novembre 2020, il decreto che ha diviso l’Italia in differenti aree di rischio: gialle, arancioni e rosse. Il decreto del 9 novembre prevede il diritto per questi genitori di usufruire di uno o più Bonus fino a un massimo di 1.000 euro, come ristoro per le prestazioni di baby-sitting effettuate quando l’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado era stata interrotta. Vediamo adesso quali sono gli step per presentare la domanda per ricevere il ... Leggi su leggioggi (Di martedì 15 dicembre 2020) Tra le agevolazioni annunciate dal Governo con il Decreto Ristori Bis (D.L. n.149/2020) del 9 novembre 2020 è compresa anche l’introduzione di una favore dei genitori lavoratori delle regioni che erano state individuate«zone rosse» dal precedente DPCM del 3 novembre 2020, il decreto che ha diviso l’Italia in differenti aree di rischio: gialle, arancioni e rosse. Il decreto del 9 novembre prevede il diritto per questi genitori di usufruire di uno o piùfino a un massimo di 1.000ristoro per le prestazioni di-sitting effettuate quando l’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado era stata interrotta. Vediamo adesso quali sono gli step per presentare la domanda per ricevere il ...

visco_gaetano : RT @Informa_Press: Ecco come richiedere il #bonus baby-sitting ?? - marcocarezzano : @lasorelladiKarl La vita è questione di priorità, noi quelle cose le abbiamo fatte prima di loro. Le pensioni baby,… - laquilablog : Bonus Baby Sitting, al via le domande per gli autonomi nelle zone rosse: La misura trova applicazione nelle aree de… - ilGiunco : Bonus baby-sitting per i lavoratori autonomi: al via le domande - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Ecco come richiedere il #bonus baby-sitting ?? -