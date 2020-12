Bologna, Mihajlovic: «Ritiro? Ma quale punizione! Non siamo in crisi» (Di martedì 15 dicembre 2020) Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia: le sue dichiarazioni Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia. SPEZIA – «Sono una squadra aggressiva e organizzati, è vero, ma anche noi lo siamo. Abbiamo perso quella partita e questa può essere l’occasione giusta per riscattarci. Andremo là per cercare di fare la partita e vincere». Ritiro – «Non è una punizione. Abbiamo deciso di farlo perchè volevamo stare tutti insieme e capire cosa non andasse. Abbiamo fatto finta di avere tanti positivi, come se fossimo dovuti andare tutti in Ritiro obbligatorio per l’Asl. Domani vediamo come va la partita e se i ragazzi rispondono ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Sinisa, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia: le sue dichiarazioni Sinisa, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia. SPEZIA – «Sono una squadra aggressiva e organizzati, è vero, ma anche noi lo. Abbiamo perso quella partita e questa può essere l’occasione giusta per riscattarci. Andremo là per cercare di fare la partita e vincere».– «Non è una punizione. Abbiamo deciso di farlo perchè volevamo stare tutti insieme e capire cosa non andasse. Abbiamo fatto finta di avere tanti positivi, come se fossimo dovuti andare tutti inobbligatorio per l’Asl. Domani vediamo come va la partita e se i ragazzi rispondono ...

