Bologna, Mihajlovic: 'Dopo la Roma dobbiamo reagire' (Di martedì 15 dicembre 2020) Proprio quando fu estromesso dalla Coppa Italia per mano dello Spezia (avversario di domani, finalmente al Picco), Sinisa Mihajlovic disse che un certo limite era quasi stato varcato. Dopo l'1-5 in ... Leggi su gazzetta (Di martedì 15 dicembre 2020) Proprio quando fu estromesso dalla Coppa Italia per mano dello Spezia (avversario di domani, finalmente al Picco), Sinisadisse che un certo limite era quasi stato varcato.l'1-5 in ...

sportli26181512 : Mihajlovic: 'Periodo difficile? Macché, reagiamo e basta. Ritiro non è punizione': Il tecnico del #Bologna: 'Tra me… - _SiGonfiaLaRete : #Bologna, #Mihajlovic: 'Tra me e la squadra c'è empatia! Il ritiro? Non è una punizione' - ZO_it : Le parole di #Sinisa alla vigilia di #SpeziaBFC. ???? #Mihajlovic #conferenzastampa #dichiarazioni #SpeziaBologna… - RaiSport : #Mihajlovic: 'Nessun problema con la squadra e il presidente' Poi il tecnico del #Bologna attacca la stampa: 'Gior… - RudyGaletti : #Bologna, #Mihajlovic: 'Non ho problemi con i giocatori. Una partita persa non cambia la mentalità' -