Bollettino coronavirus Ministero Salute 15 dicembre/ Superata quota 65mila morti (Di martedì 15 dicembre 2020) Lento avvicinarsi al Natale e nuovo Bollettino coronavirus del Ministero della Salute: oggi, 15 dicembre, dopo le ore 17:00, tutti gli ultimi aggiornamenti Leggi su ilsussidiario (Di martedì 15 dicembre 2020) Lento avvicinarsi al Natale e nuovodeldella: oggi, 15, dopo le ore 17:00, tutti gli ultimi aggiornamenti

SkyTG24 : 'Siamo costretti ad agire', ha detto #Merkel, prendendo atto delle 'moltissime morti' dovute all'epidemia di… - infoitinterno : Covid, il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia. Veneto: 165 morti - Today_it : Coronavirus, il bollettino di oggi 15 dicembre 2020: ecco i nuovi casi Covid regione per regione - Gazzettino : Coronavirus in Veneto. Giornata tragica: record di morti della seconda fase: 165 vittime in 24 ore. E i nuovi conta… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Basilicata #Coronavirus #COVID19 -