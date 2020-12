Bollettino Coronavirus del 15 Dicembre 2020 (Di martedì 15 dicembre 2020) In data 15 Dicembre l’incremento nazionale dei casi è +0,79% (ieri +0,65%) con 1.870.576 contagiati totali, 1.137.416 dimissioni/guarigioni (+25.789) e 65.857 deceduti (+846); 667.303 infezioni in corso (-11.796). Elaborati 162.880 tamponi totali (ieri 103.584) con 62.707 nuovi casi testati (ieri 51.152); 14.844 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 9,11% (ieri 11,61% – target 2%) rapporto positivi/nuovi casi testati 23,67% (ieri 23,51% – target 3%). Ricoverati con sintomi -423 (27.342); terapie intensive -92 (3.003) con 199 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 3.320; Lombardia 2.404; Emilia Romagna 1.238; Lazio 1.159; Sicilia 1.087; Piemonte 1.106; Puglia 1.023; Friuli 829; Campania 647. In Lombardia curva +0,54% (ieri +0,21%) con 27.676 tamponi totali (ieri 11.317) e 9.596 nuovi casi testati (ieri 4.147): 2.404 positivi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 dicembre 2020) In data 15l’incremento nazionale dei casi è +0,79% (ieri +0,65%) con 1.870.576 contagiati totali, 1.137.416 dimissioni/guarigioni (+25.789) e 65.857 deceduti (+846); 667.303 infezioni in corso (-11.796). Elaborati 162.880 tamponi totali (ieri 103.584) con 62.707 nuovi casi testati (ieri 51.152); 14.844 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 9,11% (ieri 11,61% – target 2%) rapporto positivi/nuovi casi testati 23,67% (ieri 23,51% – target 3%). Ricoverati con sintomi -423 (27.342); terapie intensive -92 (3.003) con 199 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 3.320; Lombardia 2.404; Emilia Romagna 1.238; Lazio 1.159; Sicilia 1.087; Piemonte 1.106; Puglia 1.023; Friuli 829; Campania 647. In Lombardia curva +0,54% (ieri +0,21%) con 27.676 tamponi totali (ieri 11.317) e 9.596 nuovi casi testati (ieri 4.147): 2.404 positivi ...

