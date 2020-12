Bollettino coronavirus Campania, dati 15 dicembre/ 130 ricoveri in terapia intensiva (Di martedì 15 dicembre 2020) Quanti nuovi contagi, quante vittime e dimessi? Lo scopriremo fra poco nel consueto Bollettino coronavirus della regione Campania: attesa per questa oggi, 15 dicembre, dopo le 17:00 Leggi su ilsussidiario (Di martedì 15 dicembre 2020) Quanti nuovi contagi, quante vittime e dimessi? Lo scopriremo fra poco nel consuetodella regione: attesa per questa oggi, 15, dopo le 17:00

SkyTG24 : 'Siamo costretti ad agire', ha detto #Merkel, prendendo atto delle 'moltissime morti' dovute all'epidemia di… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 14 dicembre: 12.030 nuovi casi e 491 morti - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: Ieri 12.030 nuovi contagi in Italia su… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Covid Roma, D'Amato: 'La Capitale torna sotto ai 600 casi'. DIRETTA - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Covid In Italia 12.030 nuovi casi e 491 morti. Tasso di positività all’11,6%: il bollettino -