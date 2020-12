Bollettino coronavirus 15 dicembre: 14.844 nuovi contagi e 846 decessi. (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Bollettino del ministero della Salute di oggi 15 dicembre con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Il Bollettino del ministero della Salute di oggi 15 dicembre dichiara 14.844 nuovi contagi e 846 decessi. Il Virus in Veneto + 3.320 e 165 morti in 24 ore Sono 3.320 i nuovi contagi e 165 L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 15 dicembre 2020) Ildel ministero della Salute di oggi 15con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Ildel ministero della Salute di oggi 15dichiara 14.844e 846. Il Virus in Veneto + 3.320 e 165 morti in 24 ore Sono 3.320 ie 165 L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 15 dicembre: 14.844 nuovi casi e 846 morti - SkyTG24 : 'Siamo costretti ad agire', ha detto #Merkel, prendendo atto delle 'moltissime morti' dovute all'epidemia di… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: ++Coronavirus Lombardia, 2.404 contagi e 114 morti: il bollettino++ - Anguill_S_Italy : Martedì 15 dicembre 2020 Coronavirus: in Italia 14.844 nuovi casi in 24 ore e 846 morti - tgroseto : ?Coronavirus, bollettino dati 15 dicembre -