Bollettino coronavirus | 14 decessi Per la prima volta i dimessi superano i ricoverati

SkyTG24 : ?? Il bollettino del #15dicembre con i dati sull'epidemia di #coronavirus e tutti gli aggiornamenti ??… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 15 dicembre: 14.844 nuovi casi e 846 morti - TgrVeneto : #Coronavirus #Veneto #15dicembre - 165 morti, mai così tanti da inizio pandemia. I nuovi positivi sono 3320. Il con… - marisamoles : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 15 dicembre: 14.844 nuovi casi e 846 morti - infoitinterno : Bollettino coronavirus 15 dicembre: 14.844 nuovi contagi e 846 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus

Il Messaggero

Numeri che fanno ben sperare, i nostri concittadini attualmente positivi al Covid 19 sono 1765, ovvero 678 unità in meno rispetto all’ultimo bollettino. Non posso però non esprimere la vicinanza mia e ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 14.844 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, 2814 in più rispetto a ieri, quando erano stati 12.030. A spiegare questo enorme aumento di positivi, il numero di tamponi effettu ...