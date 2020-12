Bollettino 15 dicembre: In Veneto ancora troppi morti, e per Natale? (Di martedì 15 dicembre 2020) I dati odierni parlano di un dato ancora record per il Veneto, che ancora una volta si distingue per l’alto numero di contagi e morti. Ospedale (Facebook)Il Veneto continua ad essere protagonista negativo della seconda ondata, nella regione guidata da Luca Zaia, la situazione sembra del tutto fuori controllo, per stessa ammissione del governatore leghista, che anche ieri si era lamentato dell’incoscienza dei suoi cittadini che nel fine settimana si sono riversati in massa per strada o nei centri commerciali, un atteggiamento assolutamente da condannare. Il numero di contagiati e deceduti è ancora una volta da record per la regione. Al momento si è fermi sul ragionamento riguardante le misure eventualmente da prendere in considerazione in occasione delle giornate più ... Leggi su chenews (Di martedì 15 dicembre 2020) I dati odierni parlano di un datorecord per il, cheuna volta si distingue per l’alto numero di contagi e. Ospedale (Facebook)Ilcontinua ad essere protagonista negativo della seconda ondata, nella regione guidata da Luca Zaia, la situazione sembra del tutto fuori controllo, per stessa ammissione del governatore leghista, che anche ieri si era lamentato dell’incoscienza dei suoi cittadini che nel fine settimana si sono riversati in massa per strada o nei centri commerciali, un atteggiamento assolutamente da condannare. Il numero di contagiati e deceduti èuna volta da record per la regione. Al momento si è fermi sul ragionamento riguardante le misure eventualmente da prendere in considerazione in occasione delle giornate più ...

