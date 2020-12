Bimbo di 2 anni abbandonato al centro donazioni: “Sua madre non può prendersene cura” (Di martedì 15 dicembre 2020) Un Bimbo di 2 anni è stato abbandonato davanti un centro donazioni con solo un biglietto e uno zaino con dei cambi. I volontari di un centro donazioni di Southaven, Mississippi (Usa), sono rimasti scioccati quando davanti alla porta dell’istituto di carità hanno trovato un bambino di soli 2 anni. Il piccolo era da solo, aveva lo sguardo perso nel vuoto e con sé uno zainetto con dei vestiti di ricambio. I volontari si sono guardati attorno per cercare di capire se i genitori fossero da qualche parte, ma presto si sono resi conto che non avrebbero fatto ritorno. Nello zaino, infatti, c’era un biglietto con su scritto: “Sua madre non può più prendersi cura di lui”. A quel punto è stata chiamata la ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 15 dicembre 2020) Undi 2è statodavanti uncon solo un biglietto e uno zaino con dei cambi. I volontari di undi Southaven, Mississippi (Usa), sono rimasti scioccati quando davanti alla porta dell’istituto di carità hanno trovato un bambino di soli 2. Il piccolo era da solo, aveva lo sguardo perso nel vuoto e con sé uno zainetto con dei vestiti di ricambio. I volontari si sono guardati attorno per cercare di capire se i genitori fossero da qualche parte, ma presto si sono resi conto che non avrebbero fatto ritorno. Nello zaino, infatti, c’era un biglietto con su scritto: “Suanon può più prendersidi lui”. A quel punto è stata chiamata la ...

