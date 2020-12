Biden esulta per la sua elezione | Lavorerò sodo per tutti gli americani

Ultime Notizie dalla rete : Biden esulta

Fanpage.it

L'iran di Rohani e gli USA di Biden potrebbero riprendere il dialogo sul nucleare cambiando in positivo l'economia globale.A far svanire ogni speranza di ribaltare l’esito del voto è stata quella Corte Suprema che Trump pensava di aver forgiato a su uso e consumo, con la nomina di tre nuovi giudici che danno al massimo or ...