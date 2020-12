Biden a Trump | La mia vittoria è chiara | dovrebbe accettarla

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 15 dicembre 2020) Non bastano oltre 80 milioni di voti assegnati a Joe. Non bastano 306 grandi elettori (su 538) che mettono il sigillo sulladel candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti. Non bastano 60 ricorsi respinti nei tribunali di tutto il Paese. Donaldnon riconosce la sconfitta e continua la sua battaglia. Anzi, cade un’altra testa:annuncia via Twitter le dimissioni prima di Natale dell’Attorney General, equivalente del ministro della giustizia, William Barr, caduto in disgrazia dopo aver negato i brogli di massa nell’election day. È stato, come atteso, un rito in genere puramente cerimoniale quello del collegio elettorale, se non fosse checontinua a denunciare elezioni fraudolente e a considerare il suo rivale un presidente illegittimo anche dopo che una Corte ...