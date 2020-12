Bergamo | le Olimpiadi del cuore donano contributi e mascherine

(Di martedì 15 dicembre 2020), 15 dicembre 2020 - Nuove donazioni delledeldi Paolo Brosio e di Mae s.p.a con 15mila euro e 25milarecapitate oggi a operatori e famiglie bergamasche in ...

EmiioB : RT @MilanBergamoBGY: Il futuro del settore aeroportuale lombardo: World Routes 2021, turismo, e Olimpiadi invernali 2026. Al link l'interv… - RoyLepore : #Olimpiadi del cuore, al via consegna aiuti post Covid e Dpi Ieri appuntamento a Brescia, a breve Bergamo, Livorno e Versilia - MilanBergamoBGY : Il futuro del settore aeroportuale lombardo: World Routes 2021, turismo, e Olimpiadi invernali 2026. Al link l'int… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo Olimpiadi

Il Giorno

Bergamo, 15 dicembre 2020 - Nuove donazioni delle Olimpiadi del Cuore di Paolo Brosio e di Mae s.p.a con 15mila euro e 25mila mascherine recapitate oggi a operatori e famiglie bergamasche in ...Una storia di genio e duro lavoro, ma anche di solitudine per l’impossibilità di far capire agli altri il proprio mondo. La racconta la serie tv del momento, «La regina degli scacchi», seguita da oltr ...