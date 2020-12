Benevento | tegola Schiattarella | falo shock su Correa e rosso

Leggi su calcionews24

(Di martedì 15 dicembre 2020) Ilperdein vista del Genoa: brutto fallo del centrocampista ai danni didurante il match contro la Lazio Ildovrà rinunciare a Pasqualein vista del prossimo match di Serie A contro il Genoa, valevole per la tredicesima giornata di campionato. Il centrocampista e capitano giallo, autore del gol dell’1-1 contro la Lazio, si è lasciato andare a un’ingenuità nel finale di gara entrando in maniera davvero scomposta su Joaquin. Piede a martello e nessuna esitazione per l’arbitro Luca Pairetto, deciso nell’estrarre il cartellino. Leggi su Calcionews24.com