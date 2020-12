Benevento-Lazio, Tare: “Da noi si passa sempre dalle stelle alle stalle. Necessari equilibrio e concetrazioni” (Di martedì 15 dicembre 2020) E' tutto pronto per Benevento-Lazio.Intervenuto a pochi minuti dal fischio d'inizio del match tra Benevento e Lazio, il ds capitolino Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" per analizzare il momento vissuto dalla squadra, lanciando un appello a tutto l'ambiente biancoceleste.“L’importante è che la gente capisca le difficoltà che stiamo passando. Da noi si passa sempre dalla stelle alle stalle. Ci siamo qualificati contro il Club Brugge e poi è arrivata la brutta sconfitta contro il Verona. Serve più equilibrio e concentrazione”. Leggi su mediagol (Di martedì 15 dicembre 2020) E' tutto pronto per.Intervenuto a pochi minuti dal fischio d'inizio del match tra, il ds capitolino Igli, è intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" per analizzare il momento vissuto dalla squadra, lanciando un appello a tutto l'ambiente biancoceleste.“L’importante è che la gente capisca le difficoltà che stiamondo. Da noi sidallast. Ci siamo qualificati contro il Club Brugge e poi è arrivata la brutta sconfitta contro il Verona. Serve piùe concentrazione”.

